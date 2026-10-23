360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Суд поддержал Управление, признав жалобу ООО «Изостудия» о нарушении Закона о контрактной системе необоснованной

    Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Изостудия» на действия (бездействие) Муниципального учреждения «Дирекция парков» муниципального образования городского округа Люберцы Московской области, Комитета по конкурентной политике Московской области при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» открытого конкурса в электронной форме на благоустройство Томилинского лесопарка («Лесная опушка»).

    По результатам рассмотрения Управление признало жалобу Общества необоснованной.

    Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

    Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Изостудия» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-12382/26).

    Интересно

    Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    Читайте также

    Москвичей предупредили о мошенничестве с Пушкинской картой

    У редких обезьян в Московском зоопарке родился детеныш

    Московский зоопарк

    Россиян предупредили о схеме обмана родителей школьников с помощью ИИ

    Участники «Битвы роботов» из Туниса вытащили тонущую собаку из Москвы-реки

    Конкурс «Имя ее — мама» стартовал в Подмосковье

    Число звонков от телефонных мошенников заметно сократилось

    Фиджитал-центр с залами для гандбола и футбольным полем откроют в Калуге к весне

    Артемий Лебедев напугал россиян диареей от БАДов

    Россиянам рассказали, какие продукты для новогоднего стола стоит купить уже сейчас

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Девушка сделала предложение избраннику на концерте Басты

    Шеф-повар назвал самый быстрый рецепт осеннего пирога

    Синоптики предупредили о минусовой температуре в Москве в ночь на 21 октября