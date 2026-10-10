Число звонков от телефонных мошенников заметно сократилось

В России сократилось количество потенциально опасных звонков за январь — сентябрь 2026 года. Об этом сообщает газета «Известия» .

В «Билайне» за девять месяцев зарегистрировали 871 миллион таких вызовов — в три раза меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сервис «МТС Защитник» выявил порядка двух миллиардов мошеннических и спам-звонков. Это на 27% ниже показателя за аналогичный период.

«Мегафон» зафиксировал 253,4 миллиона звонков от злоумышленников. Для сравнения: в январе — сентябре 2025 года оператор зарегистрировал 581,9 миллиона таких вызовов, а в 2024 году — 1,2 миллиарда.

Ранее МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме в Сети с привлечением в криптовалюту.