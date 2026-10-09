Участники «Битвы роботов» из Туниса вытащили тонущую собаку из Москвы-реки
Члены команды Black Shark из Туниса, участвующей в турнире «Битва роботов», помогли спасти собаку. Животное чуть не утонуло в Москве-реке.
Гости из Туниса гуляли по набережной у памятника Петру Первому 8 октября. Там увидели двух девушек, которые тревожно кричали кому-то у воды.
Оказалось, что в реке была собака — она не могла выбраться. В итоге участники остановили машину и попросили у водителя трос, который перебросили через перила. Пилот команды перелез вниз, добрался до питомца, взял его за лапу и вытащил из воды. Остальные вытянули их наверх.
«Когда мы увидели происходящее, то поняли, что нужно действовать незамедлительно. Перед тем как приехать на чемпионат по битве роботов в Россию, мы читали, что погода здесь может быть очень суровой», — рассказал пилот и капитан команды Black Shark Абдельсалем Джаррай.
Когда спаситель с собакой оказались на набережной, один из участников снял свою куртку и укрыл животное, чтобы согреть его. Хозяева поблагодарили спасителей и отправились домой.