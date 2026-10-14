360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    У редких обезьян в Московском зоопарке родился детеныш

    Московский зоопарк
    Фото: Московский зоопарк/Telegram

    В Московском зоопарке родился детеныш редкой боливийской ночной обезьяны. Этот вид занесен в Международную Красную книгу. Детеныша уже переместили в отдельный вольер к старшей сестре, сообщил сайт мэра и правительства столицы.

    Обезьяну выкармливали молочной смесью каждые два часа, постепенно увеличивая объем. Гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова рассказала, что для детеныша сделали специальный меховой карман с грелкой, напоминающий спину родителя.

    «Малыш родился еще в мае, и сейчас он весит более 300 граммов», — отметили на сайте.

    Подросший детеныш находится в отдельном вольере вместе со старшей сестрой — двухлетней Айной.

    Ранее манул Тимофей приступил к традиционной осенней зажировке. Дикий кот стал чаще выходить из убежища и интересоваться едой. Чтобы животному было интереснее искать «добычу», сотрудники зоопарка начали прятать перепелок и грызунов по всей территории его вольера.

    Читайте также

    Обезьяна Чапа из Московского зоопарка стала амбассадором телеканала 360.ru

    В Московском зоопарке вывели 21 сарматского полоза с редкой оранжевой окраской

    Московский зоопарк

    В Московском зоопарке родился детеныш львинохвостого макака

    Московский зоопарк

    Обезьяна Чапа из Московского зоопарка стала амбассадором телеканала 360.ru

    В Московском зоопарке вывели 21 сарматского полоза с редкой оранжевой окраской

    Московский зоопарк

    В Московском зоопарке родился детеныш львинохвостого макака

    Московский зоопарк