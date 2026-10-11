Шеф-повар назвал самый быстрый рецепт осеннего пирога

Шеф-повар Мещеряков: за 30 минут можно приготовить галеты с яблоками

Осенний пирог к чаю можно приготовить буквально за полчаса. Один из самых простых и быстрых десертов — галета с яблоками из готового слоеного теста, рассказал 360.ru шеф-повар Евгений Мещеряков.

Рецепт элементарен. Нужно раскатать тесто, выложить на нем фрукты с сахаром и корицей, загнуть края и смазать тесто яйцом.

Выпекать блюдо нужно 20 минут при температуре 200 градусов. В общей сложности на приготовление галеты уйдет около 30 минут.

Вместо яблок можно использовать сливы.

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