Основной задачей первого этапа — кулинарного поединка — стала подача на стол ресторанного блюда. В наборе ингредиентов – филе морского окуня, кускус и овощи. Из них нужно было приготовить «Средиземноморский шторм». Рецепт для всех одинаковый, но у каждой была возможность внести что-то свое: за креатив жюри добавляли баллов.

Как рассказал бренд-шеф Антон Калер, он проводит кулинарный конкурс уже третий год.

«Я получаю огромное удовольствие и заряд энергии от мам, которые участвуют. Я считаю, что это отличная идея — готовить и проявить себя именно вот в этом месте! Потому что все дома готовят: люди ели, едят и есть будут. Но чтобы это сделать вкусно, красиво, здорово — это нужен уже талант!», — отметил Калер.