Конкурс «Имя ее — мама» стартовал в Подмосковье
Конкурс «Имя ее — мама» стартовал в Подмосковье. Его участницами стали восемь многодетных мам.
Основной задачей первого этапа — кулинарного поединка — стала подача на стол ресторанного блюда. В наборе ингредиентов – филе морского окуня, кускус и овощи. Из них нужно было приготовить «Средиземноморский шторм». Рецепт для всех одинаковый, но у каждой была возможность внести что-то свое: за креатив жюри добавляли баллов.
Как рассказал бренд-шеф Антон Калер, он проводит кулинарный конкурс уже третий год.
«Я получаю огромное удовольствие и заряд энергии от мам, которые участвуют. Я считаю, что это отличная идея — готовить и проявить себя именно вот в этом месте! Потому что все дома готовят: люди ели, едят и есть будут. Но чтобы это сделать вкусно, красиво, здорово — это нужен уже талант!», — отметил Калер.
Организаторы конкурса — представители благотворительного фонда «Исток» при поддержке министерства социального развития Московской области и министерства культуры Московской области. Задача соревнования — отвлечь женщин от рутины и раскрыть таланты.
«Сегодня было интересно наблюдать, как наши конкурсантки вспоминали, каково это — готовить только для себя, маленькую порцию и уместить все это на небольшой тарелке. Так, чтобы это и лаконично смотрелось, как в ресторане, было вкусно и полезно. Спасибо им большое, все справились на все сто», — поделился член жюри Денис Бикбаев.
«Очень волнительно, переживали. Такими маленькими порциями никогда не готовили — семья большая. Но мы справились, я думаю», — рассказала участница конкурса Светлана Спирина.
Впереди у участниц — презентация и защита собственных социальных проектов, дефиле и другие испытания. Финал конкурса пройдет 22 ноября в Мытищах.