Синоптики предупредили о минусовой температуре в Москве в ночь на 21 октября

Метеорологи предупредили об отрицательной температуре в столице с 03:00 до 7:00 21 октября. Об этом сообщили в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

Автомобилистов попросили быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами.

Ранее синоптики рассказали, что в Москву первые заморозки пришли с опозданием на девять дней. Как сообщил Михаил Леус, малооблачная и сухая погода установилась над европейской Россией благодаря скандинавскому антициклону.

В некоторые районы Подмосковья заморозки пришли раньше. Так, в Черустях уже 5 октября температура опустилась почти до -2 градусов.