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    Синоптики предупредили о минусовой температуре в Москве в ночь на 21 октября

    Фото: РИА «Новости»

    Метеорологи предупредили об отрицательной температуре в столице с 03:00 до 7:00 21 октября. Об этом сообщили в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

    Автомобилистов попросили быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами.

    Ранее синоптики рассказали, что в Москву первые заморозки пришли с опозданием на девять дней. Как сообщил Михаил Леус, малооблачная и сухая погода установилась над европейской Россией благодаря скандинавскому антициклону.

    В некоторые районы Подмосковья заморозки пришли раньше. Так, в Черустях уже 5 октября температура опустилась почти до -2 градусов.

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