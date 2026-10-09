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    Девушка сделала предложение избраннику на концерте Басты

    В Краснодаре посетители концерта рэпера Басты устроили помолвку

    Фото: РИА «Новости»

    На концерте рэпера Басты в Краснодаре девушка сделала своему избраннику предложение руки и сердца. Об этом сообщило издание Super.

    Поклонники артиста устроили помолвку прямо на сцене: девушка призналась в любви и предложила стать ее мужем, на что парень незамедлительно ответил «да». Фанатка Басты призналась, что встречается с ним уже год.

    По словам рэпера, на его концерте такое произошло впервые. Поклонникам Баста подарил свадебный сертификат на съемку контента.

    В начале августа артист из группы певца Вани Дмитриенко сделал предложение руки и сердца возлюбленной. Девушка ответила согласием, зрители поддержали пару бурными аплодисментами, а на площадке вспыхнул фейерверк.

    До этого тяжелоатлетка Кристина Новицкая получила предложение руки и сердца сразу после завоевания золотой медали на чемпионате России.

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