Девушка сделала предложение избраннику на концерте Басты

На концерте рэпера Басты в Краснодаре девушка сделала своему избраннику предложение руки и сердца. Об этом сообщило издание Super .

Поклонники артиста устроили помолвку прямо на сцене: девушка призналась в любви и предложила стать ее мужем, на что парень незамедлительно ответил «да». Фанатка Басты призналась, что встречается с ним уже год.

По словам рэпера, на его концерте такое произошло впервые. Поклонникам Баста подарил свадебный сертификат на съемку контента.

В начале августа артист из группы певца Вани Дмитриенко сделал предложение руки и сердца возлюбленной. Девушка ответила согласием, зрители поддержали пару бурными аплодисментами, а на площадке вспыхнул фейерверк.

До этого тяжелоатлетка Кристина Новицкая получила предложение руки и сердца сразу после завоевания золотой медали на чемпионате России.