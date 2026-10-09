Девушка сделала предложение избраннику на концерте Басты
В Краснодаре посетители концерта рэпера Басты устроили помолвку
На концерте рэпера Басты в Краснодаре девушка сделала своему избраннику предложение руки и сердца. Об этом сообщило издание Super.
Поклонники артиста устроили помолвку прямо на сцене: девушка призналась в любви и предложила стать ее мужем, на что парень незамедлительно ответил «да». Фанатка Басты призналась, что встречается с ним уже год.
По словам рэпера, на его концерте такое произошло впервые. Поклонникам Баста подарил свадебный сертификат на съемку контента.
В начале августа артист из группы певца Вани Дмитриенко сделал предложение руки и сердца возлюбленной. Девушка ответила согласием, зрители поддержали пару бурными аплодисментами, а на площадке вспыхнул фейерверк.
До этого тяжелоатлетка Кристина Новицкая получила предложение руки и сердца сразу после завоевания золотой медали на чемпионате России.