Артемий Лебедев напугал россиян диареей от БАДов

От приема биологических активных добавок с магнием могут быть неприятные побочные эффекты, в том числе диарея. Об этом предупредил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в обзоре, доступном на платформе «VK Видео» .

«Если жрать БАДы с магнием, у тебя могут быть и поносы, и учащение сердечного ритма. Короче, это просто модная ерунда. Ни в коем случае, если сами вдруг почему-то решили, что у вас как-то в жизни много волнения и нужно пойти купить магния, чтобы успокоиться, не делайте это», — предупредил Лебедев.

Блогер заявил, что отказ от БАДов поможет людям сохранить здоровье.

Ранее Лебедев рассказал, что для мужчины нет ничего плохого в большом количестве партнерш. Он отметил, что быть бабником — это неплохо, а ограничивать себя в связях стоит только при наличии постоянных отношений. Лебедев также призвал не причинять девушкам боль и не обсуждать свою личную жизнь.