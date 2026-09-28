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    Стилист Катыхина объяснила, как выбрать обувь для разных тренировок

    Для бега, силовых упражнений и кроссфита нужны разные кроссовки. Неподходящая обувь повышает риск травм, рассказала стилист-имиджмейкер Ирина Катыхина, сообщает NEWS.ru.

    По словам Катыхиной, для бега нужна мягкая амортизирующая подошва, которая снижает ударную нагрузку. Во время силовых тренировок устойчивость обеспечивает жесткая плоская подошва. Для кроссфита подойдут модели с умеренной амортизацией и надежной фиксацией пятки.

    Стилист предупредила, что повседневным кроссовкам не хватает амортизации для бега. Беговая обувь, напротив, слишком мягкая для упражнений со штангой: подошва может проседать под весом. Катыхина оценила рост риска травм из-за неподходящей обуви в 20–30%.

    При выборе цвета эксперт предложила ориентироваться на вид тренировки. Для бега подойдут яркие модели, для силовых упражнений — черные, белые или темно-синие. При этом внешний вид не должен быть важнее поддержки стопы и устойчивости обуви.

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