Стилист Юлия Ри назвала высокие сапоги-трубы главным трендом зимней обуви сезона 2026-2027

Самой универсальной парой зимнего сезона 2026/27 станут высокие сапоги-трубы, а также войдут в моду ботильоны с металлической фурнитурой, дутики и элегантные модели из мягкой кожи. Об этом URA.RU рассказала персональный стилист и ведущий преподаватель школы стиля Юлия Ри.

Стилист назвала сапоги-трубы до колена с минимумом декора самой универсальной парой сезона. Голенище прямое или слегка свободное, подошва плоская или на устойчивом каблуке. Их носят с юбками, платьями и брюками, которые заправляют внутрь. Также актуальны сапоги «slouchy» с мягким голенищем, которые лучше сочетать с лаконичными вещами. В тренде байкерские ботинки с пряжками, которые стоит носить на контрасте с женственными платьями, и дутые зимние модели (snow boots, луноходы). Для элегантного образа подойдут высокие сапоги из мягкой кожи с узким голенищем и небольшим каблуком.

Стилист подчеркнула, что обувь задает тон всему образу. При выборе зимней пары важно учитывать климат, покрытие улиц, образ жизни и верхнюю одежду. Ри посоветовала искать пару, которая будет не только модной, но и удобной для конкретной жизни.