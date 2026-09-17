Стилист Лисовец связал интерес зумеров к винтажу с поиском индивидуальности

Лисовец объяснил интерес к секонд-хендам тем, что зумерам сложно выделиться на фоне ровесников, которые носят похожие вещи из масс-маркета.

«Сегодня молодежи очень сложно выглядеть индивидуально, а в секонде можно найти вещи 20-30-летней давности. Это даст вам возможность почувствовать себя особенным, потому что на вас будет вещь, которая не повторяется», — рассказал Лисовец.

В винтажных магазинах стилист рекомендовал прежде всего искать пиджаки, джинсы, куртки и пальто. Он отметил, что в моду возвращается более элегантная одежда в стиле 2000-х, включая приталенные кожаные куртки, тогда как масс-маркет по-прежнему предлагает оверсайз. По словам Лисовца, вещи из секонд-хендов могут выглядеть интереснее новой коллекции, несмотря на распространенные стереотипы.