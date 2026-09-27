Стилист Лисовец разрешил сочетать четыре цвета в одном осеннем наряде

Стилист Владислав Лисовец посоветовал сочетать в осеннем наряде до четырех цветов. Ярким при этом должен быть только один оттенок, сообщает Ura.ru .

Лисовец отметил, что цвета одежды больше не привязаны к сезонам: светло-желтый и ярко-розовый встречаются и в зимних коллекциях. На осенних показах дизайнеры чаще обращались к синему, сливовым и баклажановым оттенкам, а также к зеленому — от салатового до изумрудного.

Синий варьируется от темного до кобальтового и может заменить черный в монохромном образе. Баклажановый стилист назвал менее привычной альтернативой бордовому. В качестве примера сочетания цвета и фактуры он привел кожаную юбку «под питона» в баклажановом оттенке для осени 2026 года.

По совету Лисовца, четыре цвета в одном наряде допустимы, если три из них приглушенные. Белый, бледно-голубой, пудровый и бежевый подойдут в качестве базовых; розовый стилист рекомендует женщинам любого возраста. При выборе одежды он советует прежде всего обращать внимание на силуэт, форму и фактуру.