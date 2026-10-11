Сегодня 08:00 На улицы высыпали «каштанки». Что за мода такая Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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На московских улицах этой осенью необычно много девушек в коричневом. Блогеры успели прозвать их «каштанками». Чем хорош этот цвет и как долго он продержится на пике моды — в материале 360.ru.

История цвета

Издавна коричневый ассоциировался с бедностью и скромностью. Его носили простые рабочие, аристократы же предпочитали облачаться в яркое и кричащее. В Древнем Риме даже существовал термин pullati, обозначавший городскую бедноту и буквально переводившийся как «одетые в коричневый». Коричневый обрел популярность лишь в конце ХIХ века, когда армии стали экипировать солдат в одежду этого цвета. В 1920-х — 1940-х на фоне распространения стиля ар-деко оттенки коричневого стали ассоциироваться со спокойной роскошью.

Фото: РИА «Новости»

В 1970-х много говорили о защите окружающей среды. Землистые цвета начали ассоциироваться с природой, переработанными тканями и активнее использоваться в одежде. В моду вошли темно-коричневые кожаные сапоги до колена. Однако многие не полюбили этот цвет и в ХХI веке. В 2012 году исследователи из Австралии назвали оттенок темно-коричневого самым уродливым в мире.

Как коричневый цвет стал трендом

Ощутимые перемены начались после пандемии: коричневый вновь стал символом элегантности. Возможно, люди, вынужденные проводить больше времени в замкнутых пространствах, стали больше ценить природу: деревья, листья, землю.

Фото: РИА «Новости»

За несколько лет коричневый цвет сделался едва ли не новым черным: его активно используют как базовый и сочетают с множеством других. Шоколадные оттенки появились в коллекциях крупных модных домов еще в 2024 году. Большую роль сыграло появление замшевой сумки американского бренда The Row Margaux кофейного оттенка. Институт цвета Pantone даже объявил теплый оттенок коричневого — мокка-мусс — цветом 2025 года. После многолетней моды на сочные и неоновые этот спокойный, богатый цвет стал глотком свежего воздуха.

Фото: РИА «Новости»

Его стали активно использовать не только в коллекциях одежды, но и в дизайне. Мебель коричневых оттенков создавала атмосферу уюта и придавала интерьерам статусности. К осени 2026 года коричневый окончательно закрепился в массах. Одежда этого цвета практична, немаркая, не полнит и кажется универсальной. Кроме того, коричневый выглядит мягче и благороднее, а иногда уместнее набившего оскомину глубокого черного. Сложные оттенки — горький шоколад, карамельный — смотрятся дорого.

Фото: РИА «Новости»

Москвички особенно полюбили коричневые куртки с кулиской, отметила в беседе с 360.ru стилист Ольга Ким. Она обратила внимание на то, что именно в холодный сезон в моду всегда входят глубокие и насыщенные цвета. Недавно это был бордовый, потом чуть ли не все ходили в сером, сочетая его с тем же бордовым.

Почему коричневое стоит носить с осторожностью

На самом деле этот цвет довольно коварен. Если с ним переборщить, есть риск сделать свой образ слишком консервативным, скучным, а то и неопрятным. Кроме того, он не всем идет.

Темно-коричневый не то чтобы многим к лицу, особенно это касается девушек типичной славянской внешности. Цвет грузный, он немного утяжеляет. Лучше опираться на цвета, которые вам подходят, а не на тренды, особенно если обычно вы ходите без макияжа. Ольга Ким Стилист

По мнению Ким, мода на коричневый продержится еще от силы пару сезонов, максимум три. Недолговечной она будет именно из-за нынешней «высокой насыщенности».

С чем сочетать коричневый

Стилист посоветовала девушкам со светлыми или русыми волосами и серыми либо зелеными глазами, которые хотят носить коричневый, «осветлять» образ за счет аксессуаров. Простой вариант — аксессуары молочного цвета. Можно выбирать для «разбавки» цвета поинтереснее: голубой, светло-желтый (оттенок сливочного масла). Интересным будет и сочетание с фисташковым. Коричневый с бордовым тоже смотрятся красиво, но с этим сочетанием лучше быть осторожнее — оно достаточно тяжелое.