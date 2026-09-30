Стилист Ри отметила, что объемные силуэты и меховая отделка пуховиков стали главными трендами сезона 2026/27

В сезоне осень–зима 2026/27 в моду вошли объемные силуэты, меховая отделка и эстетика après-ski. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на персонального стилиста Юлию Ри.

По словам эксперта, актуальными остаются объемные оверсайз-модели и длинные варианты, визуально вытягивающие силуэт. Короткие пуховики длиной до талии или бедра подойдут водителям, а для долгих пеших прогулок и поездок в транспорте лучше выбрать более закрытый крой.

Также в моду вернулась отделка мехом на воротниках и капюшонах. Еще одним заметным направлением стал стиль ski и après-ski — технологичные яркие куртки с элементами горнолыжной одежды.

Стилист подчеркнула, что при покупке вещи нужно учитывать не только моду, но и образ жизни, климат, свой рост и пропорции фигуры.