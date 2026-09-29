Стилист Фомина назвала гранат, изумруд и цитрин универсальными камнями для украшений

Фомина рассказала, что гранат сочетается с черным, белым, серым, бежевым, коричневым и темно-синим цветами, а также с денимом. Камень можно носить с бордовой, винной и терракотовой одеждой или оставить единственным ярким акцентом. Желтое и красное золото добавляют украшению теплоты, серебро и белое золото делают его строже.

Изумруд подходит и для повседневной одежды. С серым и голубым он выглядит контрастнее, а с кремовым, карамельным и коричневым — теплее. Гладкие ткани и строгий силуэт делают образ более сдержанным, шерсть, трикотаж и деним — повседневным.

Цитрин сочетается с бежевым, коричневым, молочным, белым и серым цветами, а также с денимом. На фоне белого, серого или холодного синего камень заметнее. Золотистая оправа поддерживает его теплый оттенок, белый металл создает контраст.

Фомина добавила, что универсальность украшения зависит и от дизайна. Простую форму легче вписать в разные образы, но выразительное изделие тоже подойдет для них, если в нем нет множества конкурирующих деталей.