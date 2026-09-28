Стилист Скороходова перечислила вещи, которые защитят от дождя и останутся стильными

Стилист Анна Скороходова рассказала, что носить в дождливую осень. Об этом она сообщила «Вечерней Москве» .

В верхней одежде она рекомендует сделать ставку на свободный водоотталкивающий тренч или плащ длиной до колена и ниже, а также на анорак с высоким воротником. Для тех, кто не любит классику, подойдет непромокаемый бомбер из технической ткани, который выглядит как обычная городская куртка.

Что касается обуви, то здесь также нет необходимости выбирать между красотой и сухостью. Резиновые сапоги в сложных природных оттенках (шоколадный, оливковый) или непромокаемые кроссовки станут отличным решением. Эксперт советует категорически отказаться от замши, нубука, тонкой светлой кожи, а также от макси-юбок и длинных брюк, так как они быстро намокают, пачкаются и теряют вид. Многослойные образы из шелка или льна также не лучший выбор из-за склонности к деформации и сминанию. Оптимальным решением станут плотные ткани и средняя длина изделий.

В аксессуарах Скороходова советует отказаться от случайных складных зонтов в пользу качественного однотонного с надежным каркасом. Актуальными цветами названы черный, шоколадный, бордовый, темно-зеленый и молочный. Сумки из стеганого материала помогут сохранить вещи сухими и дополнят как спорт-шик, так и классические образы.

Отдельно стилист выделяет кейп-дождевик — стильный накидку, под которую можно надеть худи или свитер, а наличие капюшона избавляет от необходимости носить зонт.