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    Стилист Лисовец назвал приталенные пиджаки и джинсы трендами осени и зимы

    Стилист Владислав Лисовец посоветовал осенью 2026 года и зимой 2027-го выбирать более четкие силуэты вместо оверсайза. В моду возвращаются образы в стиле 2000-х, сообщает Life.ru.

    По словам Лисовца, один из самых актуальных образов — приталенный пиджак с джинсами в стиле 2000-х. Стилист предложил сочетать их с поло или рубашкой, галстуком и туфлями вместо кроссовок.

    Эксперт также посоветовал комбинировать кожу, замшу, бархат и кружево. Образ можно дополнить очками как самостоятельным аксессуаром и небольшой или средней сумкой из кожи либо замши. Среди вариантов отделки он выделил пряжки и цветочный принт.

    Стиль 2000-х, по словам Лисовца, останется актуальным до конца зимы. В него вписываются мини-юбки, колготки и шелковые ткани. При этом силуэт должен быть более оформленным, но не обязательно облегающим, пишет «ФедералПресс».

    Большие пуховики, пальто и плащи оверсайз, а также громоздкие подплечники стилист назвал антитрендами. Небольшой пуховик он предложил надевать под пальто для тепла.

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