Россиянам рассказали, что эффективный гардероб строится на базе из двух-трех цветов

Многие сталкивались с ситуацией, когда в шкафу полно одежды, но надеть нечего. Стилисты советуют провести ревизию и разделить вещи на три категории: любимые, одежда «на всякий случай» и те, что не приносят радости. Об этом пишет Ura.ru .

Наведение порядка в шкафу начинается с сортировки вещей на три группы. В первую откладывают то, что носят регулярно и с комфортом. Во вторую — одежду, которая давно не использовалась, а в третью — неудобные предметы или те, что ни с чем не сочетаются. Содержимое двух последних категорий убирают в коробку на три месяца. Если за этот срок вещи не понадобились, их продают, отдают на благотворительность или утилизируют.

Одной из причин беспорядка часто становится хаотичная палитра. Эффективный гардероб строится на базе из двух-трех цветов и одного-двух акцентов. Оптимальная пропорция: 60% базовых вещей, около 30% выразительных деталей и лишь 10% трендовых новинок. Одежду, выпадающую из этой гаммы, стоит отложить.

Качественная база важнее количества. Футболки, водолазки, брюки и рубашки используются чаще нарядных платьев, поэтому экономить на них невыгодно. Хорошая посадка и плотная ткань делают любой образ аккуратным. Упростить утренние сборы поможет формула трех предметов: однотонный низ, однотонный верх и один акцент (сумка, шарф или ремень). Если вещь нельзя включить хотя бы в несколько таких комплектов, ее практическая ценность стремится к нулю.