Минус plus size: одежды для дам в теле станет меньше?
Стилист Дональдсон: в России есть плюс-сайз одежда, но она может стать премиумом
В моду снова входит худоба: мировые бренды стали отказываться от пошива одежды plus size, а спрос на моделей с соответствующими параметрами упал. Связан ли новый тренд с модой на препараты для похудения, как реагируют российские бренды на новые правила игры и стоит ли из-за этого переживать россиянкам, выяснил 360.ru.
Почему бренды отказываются от размера плюс-сайз
О тенденции отказа от plus size сообщило агентство Bloomberg, приведя в пример практику некоторых известных брендов. В материале отметили, что они сокращают инвестиции в одежду больших размеров.
Блогеры связали трудности, которые все чаще возникают при обновлении гардероба, с «оземпиковым заговором»: якобы виновата в том числе растущая популярность препаратов для похудения.
Стилист и персональный шопер Ирэн Дональдсон в беседе с 360.ru отметила, что модный мир действительно постепенно смещает фокус на более стройное тело, хотя еще несколько лет назад индустрия тяготела к бозипозитиву.
Но я бы не относила происходящее исключительно к моде на «Оземпик» и худобу звезд — это, скорее, один из факторов изменения модной повестки в целом. Популярность препаратов для снижения веса могла ускорить этот процесс, так как медиа и инфлюенсеры транслируют это в массы.
Не менее важна коммерческая сторона вопроса: бренды действительно время от времени пересматривают ассортимент и оценивают, насколько востребованы разные размерные сетки, задумываются, какие из них им выгодно держать.
При производстве одежды plus size приходится конструктивно менять лекала, контролировать посадки, из-за чего появляется больше отходов при раскрое и требуется больше ткани. Но главная проблема даже не в себестоимости одной вещи, а в экономике всего ассортимента.
«К примеру, бренд выпускает платья. И на линейке XS–XL ему сильно проще распределить производство между несколькими размерами. Если он добавит больше размеров, становится попросту больше работы: нужен склад побольше, грамотное прогнозирование. А еще появляется риск больших остатков», — объяснила стилист.
Эксперт не согласилась с тем, что бренды идут по пути полного отказа от одежды больших размеров и инклюзивности. Просто сейчас настал момент, когда внимание вновь смещается в сторону стройного силуэта, что отражается на подиумах и в рекламных кампаниях, а затем и в магазинах. Мода циклична, а подиумы не отражают реальный потребительский запрос в размерной сетке.
«Говорить о конце эры plus size преждевременно. Но мы действительно наблюдаем возвращение худого тела в медийную моду», — уточнила Дональдсон.
Российские бренды в новых реалиях
Мировой модный рынок — одна история. Отечественная индустрия, по словам Дональдсон, наоборот, наращивает рынок в сегменте plus size: в первом квартале 2025 года продажи женской одежды больших размеров на маркетплейсах выросли в среднем на 83%, а отдельные данные показывали рост на 156%.
«По моим личным наблюдениям, по сравнению с прошлыми периодами, plus size моделей стало, наоборот, больше. Но уже есть признаки сокращения заказов на пошив больших размеров, и причина этому коммерческая, но не более того», — объяснила эксперт.
Россияне по-прежнему не страдают от нехватки одежды больших размеров. Ее много на маркетплейсах и в магазинах, которые специализируются на такой размерной сетке плюс-сайз. А у Befree, Zarina и Sela, наоборот, она расширилась.
Что будет с ассортиментом одежды больших размеров
Сегодня одежда размеров plus size существует в премиум-сегменте, например, ее нетрудно найти у брендов Max Mara Weekend, Ganni, Mara Hofmann. В масс-маркете типа Mango некоторые позиции расширили аж до 4XL.
У российских производителей «большие» линейки, подчеркнула собеседница 360.ru, никогда и не были представлены широко: наш максимум — до 50-52-х размеров или XL, но это предел. Поэтому утверждать, что отечественные компании сократили производство такой одежды из-за моды на худобу, неправильно. Тем не менее, этот тип товаров может попасть в разряд уникальных.
«Плюс-сайз постепенно будет уходить в отдельную нишу, у покупательниц станет меньше выбора, а сами большие размеры могут снова восприниматься как исключение, а не как обычная часть размерного ряда. Поэтому важно сохранять доступность plus size не только у специализированных брендов, но и в крупных массовых сетях, а также в премиум-линейках», — заключила Дональдсон.