Сегодня 15:00 Минус plus size: одежды для дам в теле станет меньше? Стилист Дональдсон: в России есть плюс-сайз одежда, но она может стать премиумом Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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В моду снова входит худоба: мировые бренды стали отказываться от пошива одежды plus size, а спрос на моделей с соответствующими параметрами упал. Связан ли новый тренд с модой на препараты для похудения, как реагируют российские бренды на новые правила игры и стоит ли из-за этого переживать россиянкам, выяснил 360.ru.

Почему бренды отказываются от размера плюс-сайз О тенденции отказа от plus size сообщило агентство Bloomberg, приведя в пример практику некоторых известных брендов. В материале отметили, что они сокращают инвестиции в одежду больших размеров. Блогеры связали трудности, которые все чаще возникают при обновлении гардероба, с «оземпиковым заговором»: якобы виновата в том числе растущая популярность препаратов для похудения. Стилист и персональный шопер Ирэн Дональдсон в беседе с 360.ru отметила, что модный мир действительно постепенно смещает фокус на более стройное тело, хотя еще несколько лет назад индустрия тяготела к бозипозитиву.

Но я бы не относила происходящее исключительно к моде на «Оземпик» и худобу звезд — это, скорее, один из факторов изменения модной повестки в целом. Популярность препаратов для снижения веса могла ускорить этот процесс, так как медиа и инфлюенсеры транслируют это в массы.

Не менее важна коммерческая сторона вопроса: бренды действительно время от времени пересматривают ассортимент и оценивают, насколько востребованы разные размерные сетки, задумываются, какие из них им выгодно держать. При производстве одежды plus size приходится конструктивно менять лекала, контролировать посадки, из-за чего появляется больше отходов при раскрое и требуется больше ткани. Но главная проблема даже не в себестоимости одной вещи, а в экономике всего ассортимента. «К примеру, бренд выпускает платья. И на линейке XS–XL ему сильно проще распределить производство между несколькими размерами. Если он добавит больше размеров, становится попросту больше работы: нужен склад побольше, грамотное прогнозирование. А еще появляется риск больших остатков», — объяснила стилист.

Фото: Медиасток.рф

Эксперт не согласилась с тем, что бренды идут по пути полного отказа от одежды больших размеров и инклюзивности. Просто сейчас настал момент, когда внимание вновь смещается в сторону стройного силуэта, что отражается на подиумах и в рекламных кампаниях, а затем и в магазинах. Мода циклична, а подиумы не отражают реальный потребительский запрос в размерной сетке. «Говорить о конце эры plus size преждевременно. Но мы действительно наблюдаем возвращение худого тела в медийную моду», — уточнила Дональдсон.

Российские бренды в новых реалиях

Мировой модный рынок — одна история. Отечественная индустрия, по словам Дональдсон, наоборот, наращивает рынок в сегменте plus size: в первом квартале 2025 года продажи женской одежды больших размеров на маркетплейсах выросли в среднем на 83%, а отдельные данные показывали рост на 156%. «По моим личным наблюдениям, по сравнению с прошлыми периодами, plus size моделей стало, наоборот, больше. Но уже есть признаки сокращения заказов на пошив больших размеров, и причина этому коммерческая, но не более того», — объяснила эксперт. Россияне по-прежнему не страдают от нехватки одежды больших размеров. Ее много на маркетплейсах и в магазинах, которые специализируются на такой размерной сетке плюс-сайз. А у Befree, Zarina и Sela, наоборот, она расширилась.

Фото: Медиасток.рф