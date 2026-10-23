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    Специалист Широкова объяснила, как выбрать муку и сколько ее хранить

    Специалисты новосибирского подразделения ЦОК АПК советуют учитывать вид муки и срок ее хранения. Для цельнозерновой лучше выбирать продукт не старше трех–четырех месяцев, сообщает atas.info.

    Главный специалист Новосибирского подразделения ЦОК АПК Ольга Широкова рекомендовала смотреть на дату производства. Обычную муку лучше покупать не старше шести–восьми месяцев. Цельнозерновая и многозерновая быстрее окисляются. Влага портит продукт: он горкнет, в нем могут появиться плесень и насекомые.

    При очистке зерна от волокон питательная ценность муки снижается. Клейковина, или глютен, помогает тесту подниматься, а хлебу придает воздушность и пористость. По словам Широковой, в альтернативных видах муки клейковины мало или нет, поэтому тесто хуже поднимается и мякиш не формируется.

    Людям с непереносимостью глютена нельзя употреблять пшеницу, рожь и ячмень. Кукуруза, гречиха, рис и бобовые его не содержат и могут служить заменой. Специалисты ЦОК АПК проверяют диетическую муку, макароны и другие изделия на содержание глютена.

    При покупке хлеба эксперты советуют изучать этикетку, проверять целостность упаковки и внешний вид изделия. В пекарне состав можно уточнить у продавца.

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