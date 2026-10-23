Специалист Широкова объяснила, как выбрать муку и сколько ее хранить

Специалисты новосибирского подразделения ЦОК АПК советуют учитывать вид муки и срок ее хранения. Для цельнозерновой лучше выбирать продукт не старше трех–четырех месяцев, сообщает atas.info .

Главный специалист Новосибирского подразделения ЦОК АПК Ольга Широкова рекомендовала смотреть на дату производства. Обычную муку лучше покупать не старше шести–восьми месяцев. Цельнозерновая и многозерновая быстрее окисляются. Влага портит продукт: он горкнет, в нем могут появиться плесень и насекомые.

При очистке зерна от волокон питательная ценность муки снижается. Клейковина, или глютен, помогает тесту подниматься, а хлебу придает воздушность и пористость. По словам Широковой, в альтернативных видах муки клейковины мало или нет, поэтому тесто хуже поднимается и мякиш не формируется.

Людям с непереносимостью глютена нельзя употреблять пшеницу, рожь и ячмень. Кукуруза, гречиха, рис и бобовые его не содержат и могут служить заменой. Специалисты ЦОК АПК проверяют диетическую муку, макароны и другие изделия на содержание глютена.

При покупке хлеба эксперты советуют изучать этикетку, проверять целостность упаковки и внешний вид изделия. В пекарне состав можно уточнить у продавца.