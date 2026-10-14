Фейк: в трех регионах ввели дополнительные платежи для починки коммунальных сетей

Сообщения о дополнительных платежах за ЖКХ в трех областях опровергли

В Сети стали появляться сообщения, что власти Липецкой, Брянской и Курской областей ввели дополнительные ежемесячные платежи для восстановления аварийных коммунальных сетей. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В ряде телеграм-каналов опубликовали посты, в которых говорилось о планах властей трех регионов установить дополнительный сбор в рамках взимания оплаты за предоставление услуг ЖКХ. В текстах утверждалось, что руководство Липецкой области решило переложить расходы на ремонт аварийных сетей на жителей.

В качестве доказательства авторы прикрепили «распоряжения». В документах говорилось о введении дополнительного сбора для восстановления изношенных тепловых и водопроводных коммуникаций. В тексте отметили, что с ноября 2026 по апрель 2027 года жителей якобы обяжут платить по 790 рублей каждый месяц. В итоге стоимость вырастет на 4740 рублей сверх привычных коммунальных начислений.

Управляющим компаниям предложат организовать сбор средств, а местным структурам — составить перечень аварийных участков и контролировать ремонт. Аналогичные распоряжения и постановления якобы также распространялись в Курской и Брянской областях.

Правда

На самом деле документы являются поддельными — власти не планируют вводить дополнительный сбор на ремонт коммуникаций.

В базе официальных правовых источников Липецкой области таких распоряжений не оказалось. Существует реальный документ под номером 42 «О внесении изменений в указ Губернатора Липецкой области от 26 июня 2022 года № 7 „О распределении обязанностей между заместителями Губернатора Липецкой области“».

Официально его опубликовали 6 октября 2026 года под номером 4800202610060002, он касается распределения обязанностей между заместителями губернатора. Никакой информации о коммунальных платежах в нем нет.

Также вопросы вызывает отсутствие полноценного механизма начисления платежей. В документе прописали сумму в 790 рублей с каждого помещения, но не определили, как именно будут учитываться деньги, кому их начислят и на каком основании возникает обязанность их платить.

Подлинные региональные акты, регулирующие финансирование, обычно содержат конкретные бюджетные или организационные основания. Например, распоряжение липецкого правительства от 20 августа 2026 года № 432-р устанавливает предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на 2027–2029 годы.

В документе, связанном с Курской областью, бросается в глаза ошибка в тексте от Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК региона. В шапке указали «Министерстве…» вместо «Министерство».

Также ошибка присутствует и в нумерации приказа. На официальном сайте правительства Курской области можно найти приказ Министерства ЖКХ и ТЭК от 7 мая 2026 года № 86.

Этот документ касается утверждения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в Железногорске. Также в реестре опубликовали приказ № 95 от 19 мая 2026 года, посвященный нормативам потерь питьевой воды.

Уже в мае министерство выпускало приказы с номерами 86 и 95, в то время как распространившийся в Сети октябрьский документ имеет меньший номер 85. Кроме того, на официальном сайте нет документа с таким номером.

Стоит учитывать, что по Курской области распространяется еще и постановление губернатора от 12 октября 2026 года № 721-пг. При этом в документе нет ключевых параметров платежа: размера, периодичности, порядка расчета, получателя средств и ответственных за начисление.

В скриншоте документа по Брянской области написали, что это якобы постановление местного правительства от 12 октября 2026 года № 10-975, которое предписывает ввести дополнительные платежи на ремонт, техническое обслуживание и модернизацию ЖКХ. Однако в начале октября постановления правительства Брянской области имели номера порядка 500-п, а на распространяемой бумаге стоит № 10-975.

Можно заметить еще один важный сигнал о подделке — в тексте нет нумерации, свойственной таким документам при перечислении мер. В бумаге также существует противоречие между датой введения платежей и условием вступления документа в силу. Так, платежи предлагается ввести «с 12 октября», а вступление постановления в силу привязывается к официальному опубликованию.

На самом скриншоте информации о таком публиковании нет. Все это является явными признаками подделки, а не доказательством введения сбора.

Кроме того, в Брянской области уже действует указ губернатора от 15 декабря 2025 года № 179. Им утвердили предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2026 год. Согласно приложению к указу, с 1 октября по 31 декабря 2026 года предельный индекс для Брянска и других перечисленных муниципальных образований составляет 13,2%. Данный показатель не является сбором сверх действующих платежей.

По данным «Вести Брянск», 13 октября местные власти провели заседание регионального правительства. Они обсудили тарифы и работу ресурсоснабжающих организаций, а также ранее утвержденную двухэтапную индексацию: на 1,7% с января и второй этап с октября. О новом сборе в размере 12–15% информации не было.

Вбросы о дополнительных платежах делаются ради дискредитации властей и сферы ЖКХ. В России структура платежей за ЖКУ закреплена в статье 153–157 ЖК РФ, а рост платы ограничивается предельными индексами.

Ремонт сетей осуществляется за счет тарифной выручки, инвестпрограмм, бюджета и в отдельных случаях — за счет собственников, но не с помощью единого сбора с граждан.

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