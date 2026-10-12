В России провели масштабный образовательный кампус для нефтяников и студентов

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» провела масштабный конкурс «Лучший по профессии» в виде современного образовательного кампуса. В нем приняли участие не только сотрудники компании и крупнейших нефтегазовых предприятий, но и студенты профильных вузов. Этот масштабный проект стал важным шагом в обучении технических специалистов и формировании кадрового резерва для нефтеперерабатывающей отрасли.

Три дня около 160 участников обменивались опытом, решали производственные кейсы и выполняли практические задания. В конкурсе соревновались лаборанты химанализа, машинисты компрессорных установок, товарные и старшие операторы, а также специалисты по фасовке и упаковке. Для студентов профильных направлений организаторы подготовили отдельную специальную программу.

Компания регулярно проводит курсы, тренинги и лекции как для опытных сотрудников, так и для тех, кто только планирует связать жизнь с отраслью. Студенты проходят практику и стажировки прямо на заводах, молодые специалисты адаптируются с помощью опытных наставников, а для профессионалов открыты программы переподготовки и отраслевые чемпионаты. Сотрудники регулярно проходят медицинские чекапы, работают в условиях современных стандартов безопасности и могут заниматься спортом.

Как рассказала замгендиректора по работе с персоналом и организационному развитию «Газпромнефть-СМ» Наталия Дворецкая, компания заинтересована в развитии каждого сотрудника.

«Важной частью является вовлечение в корпоративную культуру студентов. Компания предоставляем им возможность раннего старта, широкий выбор профессиональных направлений и условия для комплексного развития — от практики до построения долгосрочной карьеры в компании», — поделилась Дворецкая.

По словам министра промышленности и торговли Омской области Андрея Посаженникова, обучающие мероприятия являются важным элементом современной системы подготовки и развития кадров для промышленности.

«Проведение подобных интенсивов способствует повышению качества подготовки специалистов, распространению передовых практик и формированию кадрового потенциала, соответствующего актуальным задачам промышленного развития региона и отвечающего целям нацпроекта „Кадры“», — рассказал Посаженников.