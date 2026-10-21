Россиянам объяснили, почему важно помнить о восстании в Собиборе

Историк Аристов призвал помнить восстание в Собиборе как пример силы духа

Восстание в Собиборе необходимо помнить как историю мужества и силы духа. Об этом в беседе с РИА «Новости» сказал заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ «МЭИ» Станислав Аристов.

«Собибор был частью нацистской операции „Рейнхард“, направленной на уничтожение европейского еврейства. По современным оценкам, здесь были убиты не менее 167 тысяч человек», — напомнил он.

По словам эксперта, жертвами становились евреи из Польши, СССР, Нидерландов, Франции и других государств.

Само восстание в октябре 1943 года, которое возглавлял лейтенант Красной армии Александр Печерский, Аристов назвал выдающимся примером сопротивления в истории нацистских лагерей. Оно стало единственным успешным побегом узников за всю Вторую мировую войну.

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