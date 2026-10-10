Россиянам объяснили причину осенней депрессии
Онищенко: осенняя депрессия может развиваться из-за резкого похолодания
Резкое похолодание, сокращение светового дня и возвращение к работе после летнего отпуска могут способствовать развитию осенней депрессии. Об этом РИА «Новости» сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.
По словам специалиста, осенью люди сталкиваются сразу с несколькими изменениями: вместо длинных теплых дней наступают холода, а после летнего отдыха приходится возвращаться к привычному рабочему графику.
«К этому добавляется, что большая часть населения отдыхает летом, а нужно вернуться на работу снова. Это добавляет стресса», — отметил Онищенко.
Дополнительным фактором, по словам академика, становится сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.
Осенние холода способствуют распространению этих заболеваний, а плохое самочувствие может дополнительно ухудшать настроение.
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