Россиянам объяснили причину осенней депрессии

Резкое похолодание, сокращение светового дня и возвращение к работе после летнего отпуска могут способствовать развитию осенней депрессии. Об этом РИА «Новости» сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, осенью люди сталкиваются сразу с несколькими изменениями: вместо длинных теплых дней наступают холода, а после летнего отдыха приходится возвращаться к привычному рабочему графику.

«К этому добавляется, что большая часть населения отдыхает летом, а нужно вернуться на работу снова. Это добавляет стресса», — отметил Онищенко.

Дополнительным фактором, по словам академика, становится сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Осенние холода способствуют распространению этих заболеваний, а плохое самочувствие может дополнительно ухудшать настроение.

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