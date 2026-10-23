За «недопустимое поведение» школьника могут обсудить на консилиуме

Минпросвещения: оценка за поведение в школе может стать поводом для консилиума

Если школьник получит оценку «недопустимое поведение» за четверть или триместр, школа должна организовать психолого-педагогический консилиум с участием родителей. Это следует из письма Минпросвещения России, сообщил ТАСС .

Каждый случай выставления такой оценки необходимо доводить до сведения заместителя директора по воспитательной работе.

Классный руководитель должен провести беседу с родителями или законными представителями ученика в течение трех дней . Кроме того, для школьника разработают индивидуальный план профилактической работы.

Родители, не согласные с выставленной оценкой, вправе обратиться с заявлением в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Порядок обращения определяется внутренними документами школы.