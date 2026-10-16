В «Перезвони сам» рассказали об уловках мошенников при оформлении займов

Чтобы не стать жертвой мошенничества с займами, следует регулярно проверять кредитную историю, устанавливать самозапрет и проверять займодателей в реестре Банка России. Об этом сообщили эксперты проекта «Перезвони сам» на сайте мэра Москвы.

Злоумышленники могут оформлять займы по чужим документам. Чтобы этого избежать, стоит установить самозапрет на госуслугах и дважды в год запрашивать отчет в бюро кредитных историй.

Также аферисты часто выдают себя за ломбарды, комиссионные магазины или лизинговые компании, не сообщают полную стоимость кредита, размер переплаты и штрафов, особенно при предоставлении микрозаймов.

«Если же некая компания предлагает „заманчивый заем“ под залог, а ее нет в официальном списке Банка России, лучше сразу отказаться», — отметила руководитель проекта Валентина Шилина.

Проверить лицензию на сайте Центробанка можно за пару минут.

Ранее в МВД рассказали, как аферисты полтора года выманивали деньги и москвича.