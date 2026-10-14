В Госдуму внесут законопроект об отмене детского тарифа в такси

До конца 2026 года в Госдуму внесут законопроект, направленный на исключение необоснованных наценок на детские тарифы такси. Об этом во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным заявил министр транспорта Андрей Никитин .

«До конца года соответствующий закон в Думу внесем», — отметил он.

Министр уточнил, что в Башкирии уже проходит эксперимент с льготными промокодами для многодетных семей. Также в России действует требование об обязательном наличии детского кресла в такси.

Никитин добавил, что с 1 сентября начали действовать приказы, расширяющие возможности для людей с ограниченными возможностями в аэропортах. Документ включает полное бесплатные сопровождение, предоставление соседнего места и провоз всех необходимых предметов.

Ранее вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев рассказал, как возвращать билеты на самолет, поезд и автобус. От уточнил, что следует учитывать вид транспорта, тариф, срок обращения и причины отказа от поездки.