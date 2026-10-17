В Госдуме напомнили россиянам о праве на компенсацию расходов на ЖКХ

Россияне, у которых расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают установленную в регионе долю семейного дохода, могут получить государственную субсидию. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

Особенно актуальна такая поддержка для пенсионеров, многодетных семей и семей с одним кормильцем.

«Субсидия — законный механизм, который позволяет платить за ЖКУ не больше определенной доли дохода. И если вы эту долю превышаете, государство возвращает разницу», — сказал депутат.

Главный критерий получения выплаты — соотношение расходов на ЖКУ и совокупного дохода семьи. Федеральный стандарт составляет 22%, однако регионы могут устанавливать более низкие значения. Например, в Москве действует порог в 10%.

Свищев привел пример семьи с доходом 60 тысяч рублей, которая ежемесячно платит за коммунальные услуги 15 тысяч. При московском пороге допустимые расходы составляют шесть тысяч рублей, а субсидия потенциально может достигать девяти тысяч рублей.

Получить поддержку могут собственники и наниматели жилья, а также члены жилищных кооперативов. Среди условий — российское гражданство, постоянная регистрация и отсутствие подтвержденной судом задолженности по ЖКУ за последние три года. При этом временные задержки платежей сами по себе не лишают права на субсидию.

Подать заявление можно через «Госуслуги» или mos.ru. Его рассматривают в течение десяти рабочих дней. При обращении до 15-го числа субсидию назначают с начала месяца. Выплата предоставляется на полгода с возможностью продления.

С 1 марта 2026 года в России установлен единый срок оплаты жилищно-коммунальных услуг — ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за истекшим. Пропуск установленных дат приводит к начислению пеней и в установленных законом случаях может стать причиной приостановления оказания коммунальных услуг.