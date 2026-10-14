Психолог объяснил, почему отношение россиян к переработкам изменилось

Психолог Сухинин рассказал об изменении отношения к личным границам на работе

Россияне стали внимательнее относиться к личным границам на работе и последствиям постоянного напряжения. Об этом 360.ru рассказал психолог Роман Сухинин.

«Люди стали чувствительны к рабочим границам? Скорее они стали лучше замечать цену постоянного напряжения. Еще несколько лет назад переработки, звонки вечером или работа до победного могли приниматься почти как признак отличного сотрудника», — отметил специалист.

По его словам, отношение к чрезмерным нагрузкам постепенно меняется. Сотрудники чаще задумываются о том, насколько оправданы требования работодателей и где проходит граница между профессиональной ответственностью и постоянным напряжением.

«Сейчас же гораздо чаще возникает вопрос: а где заканчивается моя личная жизнь и профессионализм? И где начинается хроническое истощение? Это вовсе не значит, что люди стали менее работоспособными, скорее они меньше готовы считать ненормальные условия нормой», — объяснил Сухинин.

Психолог добавил, что требования стрессоустойчивости и многозадачности в объявлениях о работе могут восприниматься соискателями как предупреждение о неблагоприятных условиях труда.

Согласно исследованию SuperJob, упоминания о ненормированном графике, переработках и необходимости оставаться на связи круглосуточно раздражают 12% россиян.

Почему россиян раздражают обещания дружного коллектива и какие проблемы могут скрываться за привычными формулировками работодателей — читайте в материале 360.ru.