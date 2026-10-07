Диетолог Залетова объяснила, что осенью могут обостриться проблемы с ЖКТ из-за резкой смены рациона и стресса

Резкая смена рациона и похолодание могут спровоцировать сбои в работе желудочно-кишечного тракта осенью. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

По словам специалиста, сезонные овощи и фрукты — яблоки, тыква, капуста — содержат грубую клетчатку, которая раздражает слизистую оболочку органов пищеварения при употреблении в сыром виде. Из-за холода сужаются питающие стенки желудка сосуды, что снижает защитный барьер и провоцирует обострение гастрита или язвы. Дополнительными факторами становятся стресс и сбитый график питания, отметио «Ридус».

Чтобы снизить нагрузку на ЖКТ, Залетова рекомендовала термически обрабатывать сезонные плоды, отдавать предпочтение теплой пище и напиткам, соблюдать режим питания, а также отказаться от наваристых жирных бульонов и острых специй.