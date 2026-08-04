Нутрициолог Шипарева отметила, что груша может конкурировать с популярными суперфудами по количеству полезных веществ

Нутрициолог Наталья Шипарева поделилась информацией о пользе груши в беседе с aif.ru . Она отметила, что этот фрукт богат полезными веществами и может конкурировать с популярными суперфудами.

Груша содержит клетчатку, пектины, флавоноиды, витамины и микроэлементы. Клетчатка улучшает работу кишечника и помогает предотвратить запоры. Пектин способствует выведению лишнего холестерина. Сорбит поддерживает работу печени, стимулирует желчеотток и оказывает мягкое слабительное действие, отметил сайт «Известия».

Также в груше содержатся медь, кремний, кобальт, калий, фолиевая кислота и небольшое количество йода. Арбутин, природный антисептик, может подавлять рост бактерий в мочевыводящих путях.

Однако нутрициолог предупредила, что есть грушу натощак не рекомендуется из-за возможного раздражения слизистой желудка. При гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни и панкреатите в стадии обострения от сырых груш лучше отказаться.

Выбирать следует спелые ароматные плоды без повреждений. Оптимальная норма употребления — одна-две груши в день. Запеченные груши могут стать альтернативой для тех, кому сырые плоды противопоказаны.