Шеф-повар Синицын рассказал, как сделать натуральный усилитель вкуса дома

В сентябре любители «тихой охоты» идут в лес, чтобы собрать грибы. Однако немногие знают, что, помимо заморозки, закатки и сушки, из них можно сделать натуральный усилитель вкуса. Как приготовить грибную соль, 360.ru рассказал шеф-повар, международный кулинарный судья и телеведущий Сергей Синицын.

«Грибы для этого рецепта должны быть обязательно насыщенные, то есть шампиньоны не подойдут, должны быть белые или другие, которые обладают ярким вкусом. Трюфели, например», — объяснил Синицын.

Приготовить такую соль проще, чем кажется: нужно лишь насушить подходящих грибов, измельчить их и смешать с каменной солью.

«Представьте, сварили обычную гречневую кашу, добавили туда небольшое количество шампиньонов и посолили этой грибной солью. Вкус каши усилится как минимум в пять раз. Он станет мощным, более ярким, и даже люди, которые не очень любят кашу, 100% оценят этот вкус. В грибах много глютомата натрия, который влияет на раскрытие вкуса», — отметил шеф-повар.

Он отметил, что с той же целью можно насушить из грибов чипсов, чтобы добавлять их в готовые горячие блюда: они станут еще более полноценными, сбалансированными и самодостаточными.

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