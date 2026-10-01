Врач Залетова назвала тыкву и морковь самыми полезными осенними овощами

Свекла, капуста, тыква и морковь входят в число самых полезных сезонных осенних овощей. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог Татьяна Залетова.

Диетолог Залетова обратила особое внимание на тыкву и морковь. По ее словам, это прекрасные источники каротиноидов, в том числе бета-каротина, который превращается в организме в витамин А. Элемент поддерживает барьерные функции слизистых оболочек, укрепляет иммунитет, а также роговицу и конъюнктиву глаз.

В меню также стоит включать разные виды капусты — белокочанную, цветную, брокколи и брюссельскую. Они богаты пищевыми волокнами, витамином С и фолатами, необходимыми для крепкого иммунитета. Обязательно нужно добавлять в рацион томаты, являющиеся источником ликопина. Он снижает риск болезней сердечно-сосудистой системы, а его биодоступность повышается после термической обработки и в присутствии небольшого количества жира.

Еще одним полезным осенним овощем является свекла. Она содержит природные нитраты, которые способны мягко снижать артериальное давление, отметила Залетова.