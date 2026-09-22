Стоматолог Алексеева посоветовала давать детям морковь и яблоки

Врач-стоматолог Арина Алексеева посоветовала включать в рацион детей орехи, морковь, яблоки и мясо. Твердая пища требует активного жевания и помогает формированию челюсти, сообщает NEWS.ru .

Алексеева пояснила, что жевательная функция важна для нормальной работы зубочелюстной системы. При преобладании пюре, каш и другой мягкой еды ребенок получает недостаточную жевательную нагрузку.

Врач отметила, что твердые продукты стимулируют жевательные мышцы и способствуют формированию сильной челюсти. Это может снизить риск проблем с прикусом в дальнейшем.

Неправильный прикус, по словам специалиста, способен нарушить работу жевательных мышц, вызвать чрезмерную нагрузку и способствовать развитию заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.

При этом полностью отказываться от мягкой пищи не нужно. Пюре, каши и творожные запеканки должны оставаться в рационе, но не преобладать. Стоматолог подчеркнула, что здоровье зубов поддерживает сбалансированное питание, богатое витаминами.