Садовод Тупицына рассказала, чем полезны крапива, одуванчик и лебеда

Крапива, одуванчик и лебеда, которые часто выпалывают на участках, могут разнообразить сезонное меню. Собирать их следует только в чистых местах и после точного определения растения, передает atas.info .

Куратор «Школы Сада», садовод Валентина Тупицына сообщила, что распространенные на дачных участках сорняки могут стать дополнением к сезонному рациону. Регулярный сбор молодых побегов также сдерживает разрастание растений и не дает им образовывать семена.

«Главный принцип гастроботаники прост: точно определить растение, выбрать чистое место, начать с небольшой порции и использовать молодую зелень как дополнение, а не как основу всего рациона», — пояснила эксперт.

Листья крапивы богаты витаминами C, K и группы B, а также железом, кальцием и магнием. Молодую зелень добавляют в щи, омлеты, пироги и смузи. Чтобы крапива перестала обжигать, ее нужно обдать кипятком или несколько минут бланшировать.

У одуванчика в пищу используют листья, бутоны, цветки и корни. Листья подходят для салатов, бутоны можно мариновать, цветки — использовать для варенья. Горечь листьев уменьшается после замачивания в холодной подсоленной воде.

Лебеда по вкусу напоминает шпинат. Ее молодые листья добавляют в супы, рагу, омлеты и начинки для пирогов.

Садовод предупредила, что растения нельзя собирать у дорог, предприятий, мусорных площадок и мест выгула животных. Также не подойдет зелень с участков, обработанных гербицидами или пестицидами. Перед готовкой листья нужно перебрать и тщательно промыть.