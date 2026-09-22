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    Сентябрь в Москве завершится с температурой чуть выше нормы

    Синоптик Голубев рассказал о погоде в Москве в конце сентября

    Фото: РИА «Новости»

    В конце сентября в Москве ожидается температура, слегка превышающая норму для этого периода. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    «Первая пятидневка была выше нормы, с 6 по 9 сентября — ниже, с 10-го, за исключением двух дней, — выше. Если экстраполировать еще девять дней, то сентябрь закончится с такой же температурой, с которой он сейчас идет, — примерно на полградуса выше нормы», — рассказал эксперт.

    По словам синоптика, самым теплым днем месяца стало 10 сентября. Тогда температура поднялась почти на пять градусов выше стандартов. Голубев добавил, что теперь столбик термометра будет постепенно опускаться, что вполне нормально для конца сентября.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву придет пик похолодания.

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