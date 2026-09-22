В Бурятии за сутки поступило 34 сообщения о выходе медведей к населенным пунктам

За минувшие сутки в службу по надзору в сфере природопользования Бурятии (Бурприроднадзор) поступило 34 сообщения о появлении медведей вблизи людей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Бурприроднадзор продолжают поступать сообщения о выходе медведей к населенным пунктам. Только за прошедшие сутки поступило 34 обращения по поводу выходов медведей в населенные пункты республики», — заявили в Бурприроднадзоре.

В ведомстве отметили, что госохотинспекторы вместе с охотниками выехали на места каждого сигнала. Бригады действовали в окрестностях Улан-Удэ и районах республики. С начала этого года в Бурятии отрегулировали 234 особи.

Ранее в Петропавловске-Камчатском рядом со школой заметили медведя. В учреждении призвали родителей сопровождать детей до здания и встречать с занятий.