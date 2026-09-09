Фейк: сотрудников «Почты России» вооружат антидроновыми ружьями
Слух о выдаче сотрудникам «Почты России» антидроновых ружей оказался ложным
В Сети появилась информация, что всех сотрудников «Почты России» начнут обеспечивать антидроновыми ружьями, чтобы они боролись с атаками БПЛА. Однако она оказалась неверной.
Фейк
Некоторые паблики и телеграм-каналы утверждают, что правительство включило антидроновые ружья в перечень служебного и гражданского оружия, а также спецсредств, которыми обеспечивают почтовых служащих.
Ранее к спецсредствам, которые разрешены для использования сотрудниками почты, относились пистолеты калибра девять миллиметров, травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты.
Теперь список якобы пополнили средства «противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам».
Правда
Информация о грядущем массовом оснащении работников «Почты России» средствами радиоэлектронной борьбы с БПЛА является недостоверной.
Поводом для фейка стало постановление правительства от 3 сентября, корректирующее перечень спецсредств для ФГУП «Почта России», действующий с 2005 года. Хотя в документ внесли позиции по противодействию беспилотным объектам, это не предусматривает выдачу антидроновых ружей каждому сотруднику.
Спецсредства и оборудование не относятся к категории обязательных средств оснащения. Вопрос об их использовании относится к компетенции руководства «Почты России».
Существующий правительственный перечень средств защиты дополнили пунктом о специальной технике для нейтрализации беспилотных воздушных, подводных и надводных объектов, а также иных автономных беспилотных систем.
Нормы выдачи оружия, утвержденные правительством, дифференцированы в зависимости от служебных задач. При этом установлены как конкретные типы оружия, так и лимиты расхода боеприпасов для обеспечения надлежащего уровня владения им.
Таким образом, информация, что всех сотрудников «Почты России» начнут обеспечивать антидроновыми ружьями для борьбы с атаками БПЛА, недостоверна.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.