Фейк: сотрудников «Почты России» вооружат антидроновыми ружьями

В Сети появилась информация, что всех сотрудников «Почты России» начнут обеспечивать антидроновыми ружьями, чтобы они боролись с атаками БПЛА. Однако она оказалась неверной.

Фейк

Некоторые паблики и телеграм-каналы утверждают, что правительство включило антидроновые ружья в перечень служебного и гражданского оружия, а также спецсредств, которыми обеспечивают почтовых служащих.

Ранее к спецсредствам, которые разрешены для использования сотрудниками почты, относились пистолеты калибра девять миллиметров, травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты.

Теперь список якобы пополнили средства «противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам».

Правда

Информация о грядущем массовом оснащении работников «Почты России» средствами радиоэлектронной борьбы с БПЛА является недостоверной.

Поводом для фейка стало постановление правительства от 3 сентября, корректирующее перечень спецсредств для ФГУП «Почта России», действующий с 2005 года. Хотя в документ внесли позиции по противодействию беспилотным объектам, это не предусматривает выдачу антидроновых ружей каждому сотруднику.

Спецсредства и оборудование не относятся к категории обязательных средств оснащения. Вопрос об их использовании относится к компетенции руководства «Почты России».

Существующий правительственный перечень средств защиты дополнили пунктом о специальной технике для нейтрализации беспилотных воздушных, подводных и надводных объектов, а также иных автономных беспилотных систем.

Нормы выдачи оружия, утвержденные правительством, дифференцированы в зависимости от служебных задач. При этом установлены как конкретные типы оружия, так и лимиты расхода боеприпасов для обеспечения надлежащего уровня владения им.

Таким образом, информация, что всех сотрудников «Почты России» начнут обеспечивать антидроновыми ружьями для борьбы с атаками БПЛА, недостоверна.

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