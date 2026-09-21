Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците капецитабина

Нехватки противоопухолевого лекарства для химиотерапии капецитабина в России не зафиксировали, поставки осуществляются без перебоев. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

«Дефицита капецитабина в России не отмечается. В настоящее время в аптечных и медицинских организациях находятся свыше 77,7 тысячи упаковок лекарственного препарата с МНН капецитабин», — заявили в ведомстве.

Также 230 тысяч упаковок введены в гражданский оборот и хранятся на складах дистрибьюторов и производителей. Все лекарства производят в России, что гарантирует бесперебойные поставки.

Ранее в СМИ появилась информация, что больные раком россияне якобы пожаловались на дефицит капецитабина.

Также в феврале этого года стали поступать сообщения о пропаже из российских аптек препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства «Латуда». Однако Росздравнадзор опроверг эту информацию.