«Слава богу, все чисто». Симоньян огласила результаты обследования на рак

Симоньян сообщила, что обследование на рак не выявило болезни

Телеведущая Маргарита Симоньян прошла обследование на рак, которое не выявило болезни. Об этом она сообщила в телеграм-канале .

«Спасибо Господу, спасибо всем, кто молился. Слава богу, все чисто. Спасибо», — заявила журналистка в голосовом сообщении.

Ранее во вторник Симоньян сообщила подписчикам, что пройдет новое обследование, которое покажет, насколько ее диагноз смертелен.

В начале июля главный редактор RT призналась, что не отказалась от работы, несмотря на продолжающееся лечение от рака.

Симоньян подчеркнула, что выполняет требования медиков и рабочие обязанности. Она добавила, что не может себе позволить лежать и плакать из-за маленьких детей.

Ранее журналистка рассказала о завершении работы над книгой «Не первая любовь. Исповедь горя и радости», посвященной умершему супругу Тиграну Кеосаяну.