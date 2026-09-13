Глава ЦИК указала на низкий уровень доверия россиян к онлайн-голосованию

Памфилова: доверие россиян к онлайн-голосованию пока ниже, чем к традиционному

Россияне пока меньше доверяют дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), чем традиционному голосованию на избирательных участках. Об этом на марафоне «Знание. Первые» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, ее слова привел ТАСС .

По ее словам, технические особенности ДЭГ проще воспринимают специалисты в сфере высоких технологий, тогда как ЦИК пока не удалось в полной мере объяснить устройство системы широкой аудитории.

Система дистанционного голосования использует технологию блокчейн. Памфилова заявила, что она позволяет сохранять тайну волеизъявления и защищает процесс от вмешательства.

«Сколько прошу, но перевести с технического на человеческий язык, чтобы это было понятно, пока не совсем удается. Нам еще работать и работать надо», — добавила Памфилова.

На отношение части избирателей к ДЭГ, по мнению главы ЦИК, также влияет критика нового способа голосования со стороны некоторых оппозиционных партий.

Ранее стало известно, что заявки на ДЭГ на выборах в 2026 году подали 34 субъекта России.