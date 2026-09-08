Россиянам объяснили, какие документы собрать перед смертью близкого

Перед смертью близкого человека необходимо проверить актуальность завещания и подготовить документы, подтверждающие родство. Об этом 360.ru сообщила юрист Дарья Ахтырко.

По ее словам, подтверждение родства даст право на наследство и принятие важных решений в дальнейшем, а также позволит избежать ненужной бумажной волокиты.

«Если это супруг — свидетельство о браке. Если сын, дочь, мать, отец — свидетельство о рождении. Если бабушка, дедушка — подготовить цепочку, по которой будут прослеживаться родственные связи: например, свидетельство о рождении вашего отца и потом ваше свидетельство о рождении», — пояснила эксперт.

Подробнее о том, как подготовиться к смерти близкого человека с юридической точки зрения, читайте в нашем материале.