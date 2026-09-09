«Торпедо» построит футбольную базу с интернатом на востоке Москвы

«Торпедо» построит футбольную базу с интернатом у метро «Первомайская» в Москве

Московский футбольный клуб «Торпедо» намерен создать на востоке столицы крупный комплекс для подготовки молодых игроков. Об этом ТАСС сообщил глава строительной компании «СГС-Югра» Леонид Соболев.

«В планах — построить в районе метро „Первомайская“ футбольную базу с интернатом. База с классами, которые будут в образовательной школе», — сказал Соболев.

По его словам, проект предусматривает спортивную и образовательную инфраструктуру для подготовки молодых футболистов. На территории планируют разместить шесть футбольных полей, крытый манеж и гостиницу.

Несколько дней назад президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли реконструированный стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

В нынешнем сезоне Первой футбольной лиги автозаводцы выступают на «Арене Химки».