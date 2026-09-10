Захарова призвала уехавших из России граждан возвращаться с покаянием

Россияне, которые покинули страну в начале специальной военной операции, могут вернуться, если признают ошибочность своего решения и откажутся от агрессии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге .

Дипломат отметила, что в министерстве часть уехавших воспринимают как людей, поддавшихся панике или поверивших чужим утверждениям. При этом она подчеркнула: граждане, нарушившие российское законодательство, должны понести ответственность.

«Притча о блудном сыне написана была не нами. И так мы к этому и относимся. [Если уехавшие из-за СВО возвращаются] с покаянием, с раскаянием, без агрессии, с пониманием того, что были неправы, тогда это принимается», — сказала Захарова.

По словам представителя МИД, отъезд стал тяжелым испытанием для многих семей. Родственникам приходилось заново выстраивать отношения после возвращения близких, а самим уехавшим — признавать, что они поддались панике или заблуждались.

Ранее Захарова заявила, что датские СМИ используют тему детей и школьного образования для формирования негативного отношения к России.