Синоптик рассказал, когда в Москву придет пик похолодания

Синоптик Тишковец: температура в Москве опустится до +16 градусов 24–25 сентября

Максимальное похолодание в Москве ожидают 24 и 25 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ИС «Вести» .

Синоптик связал понижение температуры с дождями, которые охватили Центральную Россию.

По его прогнозу, воздух в столице должен будет остыть до +18 градусов, а в четверг и пятницу — примерно до +16.

«Впрочем, это все равно немного теплее положенного по климату», — отметил Тишковец.

Ранее ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что период бабьего лета в Москве и Московской области завершился. В ближайшую неделю регион ожидают дожди.

Синоптик Александр Шувалов добавил, что после смещения циклона в сторону Прибалтики в столичном регионе прогнозируют сухую погоду со стандартными показателями атмосферного давления.