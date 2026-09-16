Россияне определят вектор развития страны на выборах-2026

Россияне сделают стратегический ценностный выбор в единый день голосования — 2026. Об этом заявил зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в «Максе» .

По его словам, этот выбор задаст вектор развития страны в текущем 10-летии.

«Да и на более длительный период, вполне вероятно», — добавил политик.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. В ЕДГ-2026 состоится более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Президент Владимир Путин призвал россиян принять взвешенное решение и обязательно поучаствовать в голосовании, результаты которого подтвердят стойкость и зрелость общества.