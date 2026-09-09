Лантратова рассказала о важных льготах для пенсионеров

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о том, какие льготы положены пожилым людям. Государственная поддержка не ограничивается пенсией: есть помощь с налогами, оплатой ЖКУ, проездом, лекарствами и социальным обслуживанием. Проблемы могут возникать из-за того, что часть мер действует по всей стране, а часть зависит от региона.

По словам Лантратовой, порой люди просто не знают, что им положено. Начать можно с налогов: пенсионеров освобождают от налога на имущество по одному объекту каждого вида. Например, если у человека есть один дом, одна квартира и один гараж, льготу могут применять к каждому из объектов.

Что же касается земельного налога, вычет действует на шесть соток. Если участок не превышает этот размер, налог с площади не начисляется. Если участок больше, налог рассчитывают только с оставшейся части. Налоговая часто получает информацию о пенсионере автоматически, поэтому отдельно обращаться за льготой не стоит.

Условия с налогами по транспорту несколько другие: они зависят от решений региональных властей. Льготу надо проверять по месту жительства.

Одна из самых важных статей расходов для пожилых людей — коммунальные платежи. На субсидию можно претендовать, если расходы семьи на жилье и коммуналку слишком большие по отношению к доходам. На федеральном уровне ориентир — 22% совокупного дохода семьи, в регионах порог может быть ниже.

Есть и оплата капитального ремонта. Так, россиянам старше 70 лет могут компенсировать 50% расходов, старше 80 лет — 100%. Отдельные льготы предусмотрены для инвалидов, ветеранов и участников ВОВ.

Единой льготы на транспорт для пожилых нет: в этой категории условия устанавливают регионы. Однако существуют и федеральные меры. Так, неработающие пенсионеры, которые живут в районах Крайнего Севера и получают страховую пенсию, один раз в два года могут получить компенсацию проезда к месту отдыха и обратно.

Медицинскую помощь пенсионеры получают по ОМС на общих основаниях. Для отдельных льготных категорий предусмотрены бесплатные лекарства или лекарства со скидкой.

У работающих пенсионеров по старости также есть трудовые льготы. Например, можно запросить до 14 дней отпуска в год без сохранения зарплаты. С 2025 года пенсии работающим пенсионерам вновь стали индексировать. При этом если человек продолжает платить налоги, он может пользоваться вычетами на общих основаниях.

Самая полезная рекомендация — не пытаться запомнить весь перечень льгот. Информацию можно проверить в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.