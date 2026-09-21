«Единая Россия» вышла в лидеры с 57,83% голосов после обработки 95% протоколов

Центральная избирательная комиссия России опубликовала обновленные данные после обработки 95,01% протоколов на выборах в Госдуму. Предварительные результаты транслируют на сайте ЦИК.

Партия «Единая Россия» набрала 57,83% голосов по партийному списку. КПРФ получила 13,81%, ЛДПР — 8,97%, «Новые люди» — 7,96%, «Справедливая Россия» — 4,96%.

Судя по данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2%, «Зеленые» — 1,15%, «Коммунисты России» — 0,85%, «Родина» — 0,72%, Партия прямой демократии — 0,35%.

«Единая Россия» уже набрала больше голосов, чем на парламентских выборах 2021 года. В 2026 году более 28 миллионов избирателей отдали свои голоса за партию.

Итоговая явка на платформе дистанционного электронного голосования превысила 90%. Проголосовать онлайн смогли жители 32 регионов.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября.