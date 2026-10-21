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    Сантехник Никоноров назвал пять признаков поломки стиральной машины

    Сантехник Никоноров: при запахе гари стиральную машину нужно сразу отключить

    Шум, сильная вибрация, мокрое белье, протечки и запах гари могут предупреждать о неисправности стиральной машины. Об этом рассказал сантехник Дмитрий Никоноров, зарегистрированный на сервисе Профи.ру, сообщает Life.ru.

    Гул при вращении барабана может указывать на износ подшипников, а звонкий стук — на попадание монеты или другого предмета между деталями. При сильном скрежете или металлических ударах стирку следует прекратить.

    Вибрацию иногда вызывает неравномерная загрузка. Нужно остановить программу, дождаться остановки барабана и расправить белье. У недавно установленной машины стоит проверить снятие транспортировочных болтов. Если тряска повторяется при обычной загрузке, нужна диагностика.

    Слишком мокрые вещи могут указывать на засор сливного тракта или снижение оборотов из-за дисбаланса. Если вода не уходит, не стоит повторно запускать отжим. Перед очисткой фильтра нужно изучить инструкцию: внутри может быть горячая вода.

    При протечке следует остановить стирку, безопасно отключить питание и перекрыть воду. Повторная утечка требует проверки специалиста.

    Запах горелой резины может означать проскальзывание ремня или перегрев деталей, нагретой изоляции — электрическую неисправность. При гари или дыме пользоваться машиной нельзя.

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